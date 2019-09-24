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На Донбассе во время вражеского обстрела погиб боец ВСУ

24 сентября, 19:16

В ходе обстрела военный получил ранения, несовместимые с жизнью

/ Фото: Getty Images

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 24 сентября погиб украинский военный. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

"24 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения несовместимо с жизнью", – говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели воина выясняются рабочей группой Военной службы правопорядка ВС Украины.

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Напомним, за прошлые сутки, 23 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. В результате вражеских обстрелов, к счастью, обошлось без погибших, однако два бойца Вооруженных сил Украины получили ранения.

Днем ранее, 22 сентября на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 сентября вблизи границы Украины замечена большая колонна техники РФ. В ней были и танки, и артиллерия, и другая техника. Россиян засняли всего в 15 км от украинской границы.

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Донбасс военный погибший ООС

Источник: Сегодня

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