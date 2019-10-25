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На Донбассе водитель сбил подростка и скрылся: погибла 17-летняя девушка

25 октября, 17:35

Девушка скончалась в больнице через несколько часов после ДТП

/ Фото: Нацполиция

В Донецкой области произошло смертельное ДТП. 23-летний водитель на BMW сбил 17-летнюю девушку и скрылся. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 октября около 3:30 в Бахмуте. Водитель на автомобиле BMW сбил несовершеннолетнюю девушку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

"Мужчина бросил потерпевшую на дороге и скрылся, пытаясь уйти от ответственности. Тяжело травмированного ребенка доставили в больницу, где через несколько часов она умерла", – говорится в сообщении.

В ходе следствия полицейские установили и задержали человека, причастного к смертельной дорожной аварии. Им оказался 23-летний местный житель.

Транспортное средство с механическими повреждениями, характерными для ДТП, изъято.

По факту возбуждено уголовное производство. Водитель задержан сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Назначен ряд экспертиз. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Винницкой области произошло лобовое ДТП – столкнулись ВАЗ и Audi. Погибли три человека.

Кроме того, мы писали, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП подросток Донецкая область

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