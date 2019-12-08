На Донбассе волонтеры передали в военный госпиталь гуманитарную помощь на более чем 800 тыс. грн.

В больницу передали оборудование, мебель, матрасы и одежду

фото: штаб ООС

Волонтеры передали гуманитарную помощь на сумму более 800 тысяч гривен в военный госпиталь в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Представители украинской диаспоры, волонтеры и Международная ассоциация перевозчиков Украины передали гуманитарную помощь на сумму более 800 тысяч гривен. В военный госпиталь в г. Часов Яр передано около пяти тонн гуманитарной помощи медицинского назначения – медицинское оборудование, мебель, матрасы, одежда для медперсонала и др", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, только в течение последних месяцев в рамках программы поступило более 30 тонн гуманитарной помощи.

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"Это помощь мирным жителям Донбасса, страдающих от российской агрессии и медицинским учреждениям, больницам, госпиталям. Она направляется в первую очередь в медицинские учреждения, расположенных вблизи линии разграничения", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, на Донбассе боевики продолжают нарушать режим тишины. 7 декабря противник 10 раз атаковал позиции украинской армии, в результате чего ВСУ понесли потери.

Пока на передовой продолжаются обстрелы, в тылу враг тоже не дремлет: в Донецкой области продолжается охота на патриотов. Бывшей пленнице боевиков на огороде установили растяжку с гранатой. Только чудом обошлось без жертв. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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