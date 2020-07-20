На Донбассе ВСУ понесли новые потери: где погиб украинский воин

На передовой снова горячо, враг не прекращает обстрелы

После того как вчера украинские военные ответили боевикам и нанесли им урон, оккупанты снова усилили обстрелы. В результате сегодня погиб боец ВСУ в районе населенного пункта Шумы.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

В ООС сообщили, что российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в Донецкой области.

"Так, вблизи населенного пункта Шумы враг применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие. К сожалению, в результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными", – говорится в сообщении.

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А тем временем представитель Главного управления Минобороны Вадим Скибицкий в интервью сайту "Сегодня" рассказал, сколько оккупационных войск на Донбассе. По его словам, количество и виды войска врага за последние годы особо не изменились, за исключением одного момента.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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