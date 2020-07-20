В разведке сообщили, сколько оккупационных войск на Донбассе

Россия не только сосредотачивает многотысячные силы на границе с Украиной, но и имеет внушительное войско на оккупированной части Донбасса – более двух тысяч единиц различной военной техники и десятки тысяч личного состава. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" представитель Главного управления Минобороны Вадим Скибицкий.

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По его словам, конфигурация российских оккупационных войск в т.н. "Л/ДНР" остается без особых изменений с января 2016 года.

"Созданы и действуют первый и второй армейские корпуса, штатная численность которых около 35,5 тыс. человек, 480 танков, 860 боевых бронированных машин, 940 артиллерийских систем и минометов, около 200 РСЗО. Известно, что с 2016 года там произошло усиление артиллерии – дополнительно были завезены противотанковые комплексы, артсистемы. При этом мы постоянно отмечаем поддержание количества вооружения и его боевой готовности. К примеру, наши бойцы уничтожили две САУ противника, и однозначно вскоре с территории России будут доставлены новые артустановки", – сказал Скибицкий.

Также на Донбасс завозят курсантов военных училищ, в частности разведка засекла таких "студентов" из артиллерийской академии Санкт-Петербурга.

"Они постоянно там были в 2017-2018 годах и реально проходили практику в боевых условиях. Особенно касалось это преподавателей, потому как преподаватель должен передавать свой опыт. Кстати, те генералы и офицеры, которые первыми заходили на Донбасс, серьезно поднялись по карьерной лестнице. Они сейчас как минимум командующие армиями, заместители командующих округами, они в высшем военном эшелоне", – добавил представитель ГУР.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее бывший спецпредставитель США по Украине Курт отмечал, что на Донбассе российских танков больше, чем у всех стран Западной Европы.

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