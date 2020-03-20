На Донбассе ВСУ понесли серьезные потери: где было "жарко"

Оккупанты снова ударили из запрещенного оружия

За прошлые сутки, 19 марта, боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб и еще один – получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"19 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано восемь обстрелов:

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два раза неподалеку Красногоровки стреляли из минометов калибра 120 мм – 6 мин, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды рядом с Лебединским ударили из 82-мм минометов – 16 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Павлополя велся огонь из вооружения БМП-1, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Васильевки враг применил автоматический станковый гранатомет;

рядом с Авдеевкой ударили из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи населенного пункта Славное стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил семь обстрелов:

четыре раза в районе населенного пункта Крымское стреляли из минометов калибра 120 мм – 41 мина, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского ударили из минометов калибра 120 мм – 10 мин;

в районе Новоалександровки велся снайперский огонь.

"Вчера, 19 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 18 марта оккупанты устроили 15 обстрелов по украинским позициям на Донбассе. Тогда ВСУ понесли потери – трое военнослужащих получили боевые травмы.

А 17 марта было зафиксировано десять вражеских обстрелов. Без потерь в рядах ВСУ тоже не обошлось – двое военнослужащих получили ранения.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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