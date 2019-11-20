На Донбассе ВСУ снова нанесли урон боевикам

Противник каждый день получает по заслугам за обстрелы украинских военных

/ Фото: AFP

Оккупационные войска понесли новые потери на передовой – 19 ноября убит один боевик и еще трое получили ранения. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 19 ноября составили четыре человека, а именно: безвозвратные (200) – один человек (2 омсбр), санитарные (300) – три человека (11 омсп)", – написал "Штирлиц".

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В штабе Объединенных сил не раз заявляли, что украинские военные не ведут обстрелы в сторону боевиков, а открывают огонь только в ответ на провокации врага, в результате чего и наносят им урон.

В тренде На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие

А тем временем на Донбассе боевики не прекращают обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", 19 ноября боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, что 18 ноября были уничтожены два боевика и еще двое получили ранения. Не обошлось без проблем и у ВСУ – в тот же день был ранен боец украинской армии.

Также мы сообщали о смерти командира 128-й бригады Евгения Коростелева. Подробней смотрите в сюжете:

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