На Донбассе ВСУ жестко отомстили боевикам за гибель своего бойца

За минувшие сутки украинские военные уничтожили троих и ранили еще трех боевиков

За прошедшие сутки, 10 июля, боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие. Подразделения Объединенных сил уверенно сдерживали агрессию противника, полностью контролируя ситуацию на линии разграничения сторон. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов калибра 120 мм вблизи Причепиловки, Орехово, Троицкого и Хутора Вольного.

На подступах к Новотошковскому и Новолуганскому, кроме этого калибра, противник совершил обстрелы еще и с 82-х мм минометов.

Кроме того, по оборонным укреплениям наших защитников вблизи Катериновки агрессор привел противотанковый ракетный комплекс.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты неоднократно вели огонь по защитникам Водяного, использовав при этом минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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В пригороде Авдеевки захватчики обстреляли наши опорные пункты из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также факты вооруженной активности противника зафиксированы у Невельского, где противник дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. А на подступах к Лебединскому – из ручных противотанковых гранатометов.

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"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов, к сожалению, один украинский защитник погиб, еще трое – получили ранения Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненым воинам желает скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, для подавления огневых средств захватчиков наши защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. Украинский ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность.

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"По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили троих и ранили еще троих захватчиков. Кроме того, по уточненным данным, 9 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм у Водяного.

По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях ВСУ нанесли огромный урон боевикам. Противник начал "утюжить" позиции сил ООС, на что наши бойцы дали адекватный ответ. В результате у оккупантов много убитых, уничтожены блиндаж и техника.

Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. Смотрите об этом подробнее в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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