Українська
$ 27,88
32,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе за день до перемирия боевики понесли серьезные потери

26 июля, 11:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Враг пока еще продолжает стрелять на фронте, но что-то у боевиков пошло не так

За день до перемирия боевики атаковали ВСУ, но в результате сами понесли серьезные потери. За вчерашний день в оккупационных войсках пять человек убитыми и ранеными.

Реклама

Об этом сообщил в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 25 июля составили пять человек: безвозвратные (200-е) – двое (1 – 9 омсп, 1 – 11 омсп), санитарные (300-е) – трое (2 – 6 омсп, 1 – 11 омсп)", – написал он.

Отметим, что сегодня в сводке штаба Объединенных сил указывалось, что, "выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел беспокоящий огонь, подразделения Вооруженных сил Украины огонь в ответ не открывали". Анатолий Штефан тоже не уточняет, в результате чего противник понес потери.

В тренде
Поднятие затонувшего танкера в Одессе: стало известно о первых успехах операции (фото и видео)

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", бойцы ВСУ получили почти 2 млн гривен за уничтожение техники боевиков с 2019 года по июль текущего года. Эта сумма была выплачена за уничтожение 76 единиц различной вражеской техники. Также выплачены миллионы гривен за участие в боевых действиях.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс штирлиц боевики

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Донбассе подросток расстрелял мужчин,
На Донбассе подросток расстрелял мужчин, "выбивавших" долг у его отца – СМИДонбасс
Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину России
Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину РоссииЕвросоюз
Выборов на оккупированном Донбассе не будет: как отреагировала Россия
Выборов на оккупированном Донбассе не будет: как отреагировала РоссияПолитика
ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе: где велся вражеский огонь
ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе: где велся вражеский огоньДонбасс
У Путина ответили на предложение Зеленского по Минским соглашениям
У Путина ответили на предложение Зеленского по Минским соглашениямРоссия
На Донбассе ВСУ ракетой уничтожили боевиков: видео меткого выстрела
На Донбассе ВСУ ракетой уничтожили боевиков: видео меткого выстрелаДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять