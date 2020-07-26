На Донбассе за день до перемирия боевики понесли серьезные потери

Враг пока еще продолжает стрелять на фронте, но что-то у боевиков пошло не так

За день до перемирия боевики атаковали ВСУ, но в результате сами понесли серьезные потери. За вчерашний день в оккупационных войсках пять человек убитыми и ранеными.

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Об этом сообщил в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 25 июля составили пять человек: безвозвратные (200-е) – двое (1 – 9 омсп, 1 – 11 омсп), санитарные (300-е) – трое (2 – 6 омсп, 1 – 11 омсп)", – написал он.

Отметим, что сегодня в сводке штаба Объединенных сил указывалось, что, "выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел беспокоящий огонь, подразделения Вооруженных сил Украины огонь в ответ не открывали". Анатолий Штефан тоже не уточняет, в результате чего противник понес потери.

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Как сообщали новости "Сегодня", бойцы ВСУ получили почти 2 млн гривен за уничтожение техники боевиков с 2019 года по июль текущего года. Эта сумма была выплачена за уничтожение 76 единиц различной вражеской техники. Также выплачены миллионы гривен за участие в боевых действиях.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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