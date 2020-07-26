За день до перемирия боевики атаковали ВСУ: где велся вражеский огонь

Украинские воины решили не стрелять в ответ, выполняя Минские соглашения

Несмотря на договоренности о перемирии, Россия продолжает усиливать боевиков. А на передовой за прошедшие сутки снова горячо – оккупанты 15 раз обстреляли позиции украинской армии.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Военные рассказали, что противник вел огонь в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельское, Лебединское, Опытное, и Водяное.

"В большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм. В отдельных случаях оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм. Благодаря надлежащей организации работы командиров всех уровней потерь среди личного состава нет. Выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел беспокоящий огонь, подразделения Вооруженных сил Украины огонь в ответ не открывали", – сообщили в ООС.

Как мы уже писали, новое перемирие стартует с полуночи 27 июля, а контролировать режим прекращения огня на Донбассе будут ветераны. Такие меры, по замыслу штаба ООС, позволит не отвлекать личный состав от боевых задач и предупредить возможные провокации.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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