Обстрелял приближающегося врага: подробности ранения солдата под Водяным
За проявленные мужество и отвагу солдат Андрей Скосарев будет представлен к награде
Украинским военнослужащим, который был ранен в результате обстрелов боевиками 20 мая на Донбассе, был солдат Андрей Скосарев.
Об этом заявили в пресс-центре Операции Объединенных сил, сообщив подробности случившегося.
Военный был ранен, после того, как противник пытался скрыто переместиться в полосу обеспечения вблизи села Водяное на Приазовье.
Вместе с боевыми побратимами, с которыми Скосарев находился на взводном опорном пункте, солдат открыл по врагу огонь и заставил его отступить.
"Прикрывая свое отступление, противник начал обстрел наших защитников из автоматических станковых гранатометов. В результате взрыва гранаты Андрей получил ранения", – отметили в ООС.
После ранения бойцу оказали медицинскую помощь и эвакуировали. На данный момент угрозы его жизни нет, а за проявленные мужество и отвагу Скосарева представят к награде.
Напомним, что в целом 20 мая в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов украинских позиций оккупантами, в том числе четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений.
Мы также писали, что вооруженные формирования РФ сосредоточивают на Донбассе десятки танков и гаубиц, а также зенитные ракетные комплексы в местах, расположенных с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения.
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