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Обстрелял приближающегося врага: подробности ранения солдата под Водяным

21 мая, 18:24

За проявленные мужество и отвагу солдат Андрей Скосарев будет представлен к награде

Фото: AFP

Украинским военнослужащим, который был ранен в результате обстрелов боевиками 20 мая на Донбассе, был солдат Андрей Скосарев.

Об этом заявили в пресс-центре Операции Объединенных сил, сообщив подробности случившегося.

Военный был ранен, после того, как противник пытался скрыто переместиться в полосу обеспечения вблизи села Водяное на Приазовье.

Вместе с боевыми побратимами, с которыми Скосарев находился на взводном опорном пункте, солдат открыл по врагу огонь и заставил его отступить.

"Прикрывая свое отступление, противник начал обстрел наших защитников из автоматических станковых гранатометов. В результате взрыва гранаты Андрей получил ранения", – отметили в ООС.

После ранения бойцу оказали медицинскую помощь и эвакуировали. На данный момент угрозы его жизни нет, а за проявленные мужество и отвагу Скосарева представят к награде.

Напомним, что в целом 20 мая в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов украинских позиций оккупантами, в том числе четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений.


Мы также писали, что вооруженные формирования РФ сосредоточивают на Донбассе десятки танков и гаубиц, а также зенитные ракетные комплексы в местах, расположенных с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения.

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Тег Донбасс, раненные в зоне АТО , война на востоке Украины , Водяное, потери ВСУ

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