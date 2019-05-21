На Донбассе уничтожен российский комбат

Офицер ликвидирован "быстро, изящно, ювелирно"

Бойцы ВСУ ликвидировали кадрового российского офицера, командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным "Лунь".

Об этом сообщается в группе "Повернись живим" в Facebook.

Комбата уничтожили ровно через неделю после трагической гибели разведчиков морской пехоты Дениса Козьмы, позывной "Дед", и Ивана Сакаля, позывной "Бродяга".

"Да, это была месть за собратьев! Быстро, изящно, ювелирно. И так будет с каждым, кто посмеет сказать что-то плохое о Вооруженных силах Украины и морской пехоте. С каждым, кто посягнет на жизнь украинцев. Со всеми, кто пришел на нашу землю с оружием в руках", - говорится сообщении.

Как напоминает 0629, 1 мая в зоне ООС состоялся бой украинских морских пехотинцев из 35-й ОБМП с ДРГ боевиков т.н. "ДНР". Во время этого противостояния пропал морпех Денис Козьма. Его не смогли забрать с поля боя из-за плотного обстрела. Еще один морпех Иван Сакаль был смертельно ранен и умер в госпитале Днепра.

Как сообщалось, боевики устроили 10 обстрелов на Донбассе.

Также мы сообщали, что экс-командующий операцией ООС Сергей Наев рассказал о причинах небоевых потерь в ВСУ на Донбассе.

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