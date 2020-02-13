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На Донбассе задержали пьяного боевика под кайфом

13 февраля, 13:32

Задержанный дает показания о преступлениях оккупантов

/ Фото: AFP

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные задержали боевика оккупационных войск – мужчину, 1995 года рождения.

Сейчас задержанный рассказывает о преступлениях оккупационной администрации на Донбассе, сообщили в штабе ООС.

"В полосе ответственности одной из мотопехотных бригад оперативно-тактической группировки "Север" (в Донецкой области – Ред.) был задержан в состоянии наркотического и алкогольного опьянения представитель российско-оккупационных войск рядовой Ста...енко Владислав Русланович, 11.04.1995 г.р.", – говорится в сообщении.

При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами. Наемника передали соответствующим службам, и он рассказал, что проходил "службу" на должности наводчика-оператора в подразделениях оккупационных войск.

Напомним, ранее медик из оккупированного Енакиево в Донецкой области, Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", сообщал, что боевики потеряли убитыми и ранеными 10 человек. в самый "мясной день" в "ЛНР".

Также сообщалось, что сутками ранее, 10 февраля, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс наркотики алкоголь боевик ООС

Источник: Сегодня

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