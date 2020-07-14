На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери

За прошлые сутки, 13 июля, российские боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате обстрелов противника трое украинских защитников погибли. Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.

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Как отмечается в сообщении, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты активизировались неподалеку Луганского, Крымского и Орехово. На этих участках линии фронта противник вел огонь из минометов калибра 120 мм. Не было спокойно и вблизи Хутора Вольного. Там захватчик обстрелял наши позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А неподалеку Майорска противник использовал ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Сартаны и Водяного оккупанты применили против наших защитников минометы 120-ти мм, а вблизи Авдеевки и Пищевика открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов и пулеметов. Неподалеку Каменки и Славного противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Первомайского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, оккупанты обстреляли и участок разведения сил и средств №2 Золотое, выпустив одну мину калибра 120 мм.

Также во время эвакуации тела погибшего военнослужащего, вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту гибели нашего защитника, эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов.

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"Враг безжалостно применил стрелковое вооружение практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один – боевое травмирование. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела наших защитников находятся на месте обстрела и требуют эвакуации", - говорится в сообщении.

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Также по данным разведки,за минувшие сутки наши защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили вражескую артиллерию, у боевиков большие потери.

Кроме того, президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему не днях бойцу ВСУ Тарасу Матвееву, который ценой своей жизни спас двух своих сослуживцев во время вражеского обстрела.

Как ВСУ засекли корректировщика боевиков – смотрите видео:

Видео: facebook.com/backandalive

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