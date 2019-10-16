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На линии разграничения СБУ задержала боевика "ЛНР"

16 октября, 12:43

Харьковчанин вступил в так называемый батальон «Заря» еще в 2014 году

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Донецкой области на линии разграничения сотрудники службы безопасности Украины задержали боевика "ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, мужчина вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Заря" в августе 2014 года. Он прошел специальную подготовку по боевой подготовке и воевал против украинских военных на луганском направлении. А в составе артиллерийского расчета террористов боевик обстреливал Луганский аэропорт.

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Мужчину задержали, когда он планировал вернуться в оккупированный Донецк. Боевика уже арестовали и сообщили о подозрении. Сейчас ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР".

Кроме этого, в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

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