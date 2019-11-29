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На мариупольской достопримечательности переделают ошибку в слове "Амстердам"

29 ноября, 00:57

В городе решили подправить символический указатель «Нулевой километр»

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В Мариуполе решили переделать "Нулевой километр" – достопримечательность, которую недавно открыли в городе. Она напоминает обычный люк с названиями столиц. На указатель потратили почти 100 тыс. гривен. Но в некоторых надписях обнаружили ошибки.

Символическую точку отсчета расстояния до европейских стран установили в самом центре Мариуполя. Презентовали знак неделю назад. Но теперь "Нулевой километр" собираются переделывать.

Ошибки в названиях европейских столиц заметили местные жители. Так, в слове Амстердам перепутали местами буквы, а в названии эстонской столицы — Таллинн, потеряли конец слова.

Однако исправить местные чиновники планируют только название столицы Нидерландов. Написанное как "Амсетрдам" слишком бросается в глаза. А что касается Таллинна, то гравировку оставят с одной буквой "н".

"Ввиду того, что вносятся изменения в правилах правописания, сейчас это меняется. Допускается написание в двух вариантах", – объясняет Директор коммунального предприятия "m.UHUB" Мария Слета.

Но филологи с этим не согласны. Кандидат наук Мария Никольченко настаивает именно на удвоении букв в названии эстонской столицы.

"Украинское правописание нам говорит о том, что удвоение в словах иноязычного происхождения передается так, как звучит в языке оригинала. По такому же принципу переводятся с удвоенным написанием слова: Ницца, Яффа, Торричелли", – говорит кандидат филологических наук, доцент кафедры украинского филологии Мария Никольченко.

Грамматические ошибки в географическом имени уберут на этой недели, заверили "Сегодня" в мэрии. Правильно напишут только слово Амстердам. И оплатит это тот, кто изготовил знак.

"Мы сейчас заняты переговорами с подрядчиками, как мы это будем исправлять. Подрядчик уже выехал в Мариуполь. Это все будет исправлено до конца текущей недели", – заверила директор коммунального предприятия "m.UHUB" Мария Слета.

Гранитного круга весом более 150 килограммов не будут демонтировать. Гравировку сделают прямо на центральной площади.

Тем временем в украинской столице продолжает развиваться уже ставший легендарным проект "Шукай!". Совсем недавно в центре Киева появилась новая мини-скульптура – письмо на иврите. Миниатюра выполнена в виде "Киевского письма", которое было выдано Яакову бен Ханукке иудейской общиной Киева для предъявления в других иудейских общинах.

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Донбасс Мариуполь достопримечательности Амстердам знак

Источник: Сегодня

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