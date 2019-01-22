На заводе в оккупированном Дебальцево обвалилась кровля: погибла женщина
По предварительным данным, обрушение произошло под тяжестью снега
В Донецкой области на Дебальцевском заводе металлургического машиностроения обвалилась крыша. Об этом сообщает пресс-служба так называемой МЧС "ДНР".
По предварительной информации, крыша на заводе в оккупированном городе, обрушилась под тяжестью снега. В результате инцидента заведующая складом, 1973 года рождения, погибла на месте. Ее тело достали из-под завалов спасатели.
Кроме того, ранее на Донбассе в оккупированной Макеевке рухнула крыша одного из рынков города. По словам очевидцев, пострадали как минимум три человека. По предварительным данным, обвалились покрытие и каркас длинного торгового ряда, которые не выдержали веса выпавшего снега.
Напомним, не так давно в Московском районе Харькова под тяжестью снега обрушилась крыша нежилого дома. Здание бывшего боксерского клуба не эксплуатировалось уже длительное время. В результате обрушения никто не пострадал.
А в пригороде Киева, Вышгороде, обвалился балкон девятиэтажки. Инцидент произошел с балконом на втором этаже, под которым находилась пристройка.
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