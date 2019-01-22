На заводе в оккупированном Дебальцево обвалилась кровля: погибла женщина

По предварительным данным, обрушение произошло под тяжестью снега

Фото: скриншот Youtube.

На заводе в оккупированном Дебальцево обвалилась кровля: погибла женщина //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6f7/82d/5c46f782d0c7a.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6f7/82d/5c46f782d0c7a.jpg 2019-01-22T12:45:00+02:00 Донбасс По предварительным данным, обрушение произошло под тяжестью снега

В Донецкой области на Дебальцевском заводе металлургического машиностроения обвалилась крыша. Об этом сообщает пресс-служба так называемой МЧС "ДНР".

По предварительной информации, крыша на заводе в оккупированном городе, обрушилась под тяжестью снега. В результате инцидента заведующая складом, 1973 года рождения, погибла на месте. Ее тело достали из-под завалов спасатели.

Кроме того, ранее на Донбассе в оккупированной Макеевке рухнула крыша одного из рынков города. По словам очевидцев, пострадали как минимум три человека. По предварительным данным, обвалились покрытие и каркас длинного торгового ряда, которые не выдержали веса выпавшего снега.

Напомним, не так давно в Московском районе Харькова под тяжестью снега обрушилась крыша нежилого дома. Здание бывшего боксерского клуба не эксплуатировалось уже длительное время. В результате обрушения никто не пострадал.

А в пригороде Киева, Вышгороде, обвалился балкон девятиэтажки. Инцидент произошел с балконом на втором этаже, под которым находилась пристройка.

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