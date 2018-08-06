"Нас можно сравнить с ферзем на шахматной доске": Наев об Объединенных силах на Донбассе

Подготовка украинских военных на Донбассе за четыре года войны претерпела кардинальные изменения, превратив ВСУ в самую сильную шахматную фигуру на "доске".

Об этом командующий Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Сергеем Наев рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Сравнивая Вооруженные силы Украины образца 2014-го и 2018 годов, могу сказать – произошли колоссальные изменения, и мы не останавливаемся на достигнутом. Не буду вдаваться в подробности организации логистического обеспечения, скажу только – это титанический труд сотен и тысяч людей. Чтобы каждый солдат был одет, накормлен, вооружен, и ничто не мешало бороться с оккупантом", – рассказал генерал.

По его словам, проблемы также бывают, но они не скрываются и оперативно решаются

"Когда я бываю на передовой, всегда общаюсь с солдатами, сержантами и офицерами. Они – воины, перед ними – враг. Понятно, что они не боятся просто глаза в глаза командующему выражать свои проблемы. Решение каждой такой проблемы контролирую лично", – подчеркнул командующий ООС.

Он объяснил, что армия меняет подходы к ведению боевых действий, внедряет новейшие стандарты и методы применения подразделений.

"Сегодня передо мной стоят конкретные задачи, определенные президентом Украины – Верховным главнокомандующим Вооруженных сил. Объединенные силы должны поставить точку в российской агрессии против Украины", – уверен Наев.

Генерал напомнил, что президент подчеркнул: освобождение временно оккупированных территорий состоится политико-дипломатическим путем.

"Объединенные силы сегодня можно сравнить с ферзем на шахматной доске в этой гибридной войне. Такую фигуру оккупантам не удастся убрать", – подытожил командующий ООС.

Напомним, ранее Наев рассказал о брате в аннексированном Крыму и заявил, что это не мешает ему выполнять воинский долг на Донбассе.

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