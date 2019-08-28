Не могли оставить позиции: экс-глава Генштаба объяснил потери в Донецком аэропорту

/ Фото: AFP

Бойцы Вооруженных сил Украины не могли прекратить длившуюся 242 дней оборону Донецкого аэропорта (ДАП), даже когда там оставалось нечего удерживать, потому что это могло обернуться колоссальным продвижением врага вглубь Украины.

Об этом в интервью "Радио Свободе" заявил генерал Виктор Муженко, который в то время возглавлял Генштаб.

Читайте также: Пять лет назад начались бои за Донецкий аэропорт: как это было

По его словам, украинские военнослужащие не могли оставить удерживаемые территории даже под угрозой определенных потерь.

Реклама

"Если бы мы делали так, что если есть угроза, то нам надо отойти, возможно бы мы остановились в Киеве, а возможно даже за Киевом", – сказал экс-глава Генштаба.

Именно поэтому, говорит Муженко, бойцы ВСУ боролись "за каждую пядь украинской земли, чтобы эту заразу не допустить на подконтрольную нам территорию".

Напомним, бои между украинскими войсками и пророссийскими боевиками за Донецкий аэропорт шли с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов". Когда здания обоих терминалов были практически полностью разрушены, 21 января 2015 года, командование АТО приняло решение отвести бойцов ВСУ – этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

После этих трагических событий 16 января в Украине ежегодно чтят память "киборгов", которые погибли в результате подрыва терминала Донецкого аэропорта.

Кроме того, "Сегодня" сообщали о защитнике ДАП майоре Андрее Гречановом, которого называли "киборгом номер один". В последний момент он успел вывести своих людей из терминала, но спустя полгода пошел в разведку и попал в плен. Освободили его через 4 месяца, выменяв на российского офицера.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама