Нехватка медиков и прием в обычном доме: что с медициной в прифронтовых селах

Работать на фронте врачи не хотят даже за жилье и хорошую зарплату

На Донбассе катастрофически не хватает медиков в прифронтовых населенных пунктах – один доктор на пять сел. К местным жителям он приезжает только два раза в неделю.

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Корреспондент "Сегодня" поехал на линию соприкосновения с медиком, чтобы узнать, какова ситуация с коронавирусом на передовой.

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Валерия не военный медик, а обычный семейный врач. Но дважды в неделю едет на фронт к местным жителям – условия там приближены к полевым, говорит Валерия. Машина, которой она ездит на фронт, имеет все необходимое для оказания экстренной помощи.

От Бахмута до прифронтового Зайцево около сорока минут езды. Сначала трассой, а затем – по разбитой дороге под прицелом врага. Линия фронта проходит прямо через Зайцево. Одну часть контролирует украинская армия, другую – боевики. За 6 лет войны поселок разбили. Большая часть местных уехали. Остались в основном пенсионеры.

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Врачебный прием Валерия проводит в комнате обычного дома. За день к ней приходит до 30 пациентов. Валерии помогает медсестра Ольга – она и сама живет в Зайцево.

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С начала пандемии от коронавируса в поселке умер один пациент. Зараженных немного, так как местные почти ни с кем не контактируют.

"Наверное, здесь лучше, так как дистанция – друг от друга далеко живут. Нет никаких общественных мест, автобусов нет", – говорит семейный врач.

В прифронтовых селах в данный момент есть вакансия семейного врача. Обещают 16 тысяч гривен, жилье и транспорт. Но желающих нет, ведь боятся войны.

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