Нелю Штепу лишат депутатского мандата

Партия экс-мэра Славянска решила наказать ее за поддержку одного из кандидатов в мэры

"Партия мира и развития" объявила о лишении Нели Штепы депутатского мандата. Процедура отзыва начата в рамках требований 38-й статьи Закона Украины "О статусе депутатов местных советов".

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"Процедуру отзыва начать незамедлительно в строгом соответствии с требованиями Закона", – гласит официальное заявление партии.

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Причиной такого решения стала официальная поддержка Штепой кандидата на должность мэра Славянска от ОПЗЖ Павла Придворова в разрез с позицией руководящих органов "Партии мира и развития".

В партии утверждают, что причина поступка Штепы – обещанная Придворовым должность в новом составе Славянского городского совета.

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"Горько и больно наблюдать, как в очередной раз политик в угоду личной выгоде предает своих избирателей и свою партию. Сейчас речь идет о Неле Штепе, которая поставила личные интересы выше, чем интересы своего города и своих избирателей. Сегодня мы увидели недостойный порядочного и честного человека поступок", – говорится в заявлении партии.

Кроме решения об отзыве, Штепе объявили строгий выговор и исключили из рядов партии.

Напомним, что Неля Штепа была лидером списка "Партия мира и развития" на местных выборах в Славянской объединенной территориальной громаде. В результате голосования, партию поддержали 13% избирателей и она получила 5 депутатских мандатов.

Также мы сообщали, что Неля Штепа также баллотировалась в мэры Славянска, однако проиграла. Во второй тур вышел кандидат от "Оппозиционной платформы – За життя" Павел Придворов и действующий мэр Вадим Лях ("Оппозиционный блок").

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