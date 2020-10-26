Штепа проиграла выборы мэра в Славянске, но вернулась в политику – СМИ

Максимум, на что может рассчитывать экс-мэр - это место в горсовете Славянска

Обвиняемая в сепаратизме бывший мэр Славянска в Донецкой области Неля Штепа, которой прочили участие во втором туре выборов нового градоначальника, не сможет вновь возглавить город – она занимает лишь третье место среди остальных кандидатов.

Реклама

Об этом сообщает интернет-издание "Карачун", ссылаясь на данные параллельного подсчета голосов.

По результатам обработки более 60% протоколов, за экс-мэра отдали свои голоса около 16% славянцев. Наибольшее количество голосов у Павла Придворова ("Оппозиционная платформа – За жизнь") и Вадима Ляха ("Оппозиционный блок") – 32% и 30% соответственно.

Читайте также: Скандальная экс-мэр Славянска Неля Штепа начала свою "предвыборную кампанию" с нарушения закона

В то же время Штепа имеет все шансы войти в городской совет Славянска – ее "Партия мира и развития" набирает 12% голосов. Среди других партий в горсовет проходят "Оппозиционная платформа – За жизнь" (38%), "Слуга народа" (16%), "Оппозиционный блок" (15%) и "Наш край" (9%).

Реклама

Напомним, что, по данным экзитпола аналитического бюро "Система", Штепа могла попасть во второй тур с действующим мэром Ляхом, а на выборах в горсовет могли также попасть представители "Европейской солидарности".

Как уже сообщалось, 13 июля 2014 годаШтепа была арестована по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей, а также создание террористической группы или организации. Санкция этой статьи предусматривает пожизненное заключение.

Суд над ней длится и по сей день. За это время Неля Штепа смогла отсудить у Украины в Европейский суде по правам человека 3,6 тысячи евро – якобы ее предварительное заключение было длительным и неоправданным, а уголовное производство — длительным.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама