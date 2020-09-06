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Ни одного выстрела: боевики на Донбассе соблюдают режим тишины

6 сентября, 07:52

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Ситуацию полностью контролируют украинские военные

На Донбассе прошлые сутки, 5 сентября, прошли тихо – боевики соблюдали объявленное ранее перемирие.

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Как рассказали в пресс-центре штаба ООС, сейчас ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими воинами, а режим тишины сохранялся по всей линии разграничения.

"Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – отметили в ООС.

Кроме того, перемирие на Донбассе соблюдают и с начала текущих суток, 6 сентября. Украинские военные не зафиксировали ни одной вооруженной провокации или обстрела.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – добавили в штабе.

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Напомним, 5 сентября главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин отдал приказ уничтожить инженерные сооружения Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения на Донбассе, поскольку Украина якобы проигнорировала требование оккупационных властей о предоставлении акта по устранению вновь возведенных траншей и других инженерных сооружений до 3 сентября.

Из-за этого заявления Украина 6 сентября созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

А тем временем украинские военные зафиксировали, каким образом враг дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС
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