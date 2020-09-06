Ни одного выстрела: боевики на Донбассе соблюдают режим тишины

На Донбассе прошлые сутки, 5 сентября, прошли тихо – боевики соблюдали объявленное ранее перемирие.

Реклама

Как рассказали в пресс-центре штаба ООС, сейчас ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими воинами, а режим тишины сохранялся по всей линии разграничения.

"Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – отметили в ООС.

Кроме того, перемирие на Донбассе соблюдают и с начала текущих суток, 6 сентября. Украинские военные не зафиксировали ни одной вооруженной провокации или обстрела.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – добавили в штабе.

В тренде В Крыму зафиксировали рекордный прирост заражений коронавирусом

Реклама

Напомним, 5 сентября главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин отдал приказ уничтожить инженерные сооружения Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения на Донбассе, поскольку Украина якобы проигнорировала требование оккупационных властей о предоставлении акта по устранению вновь возведенных траншей и других инженерных сооружений до 3 сентября.

Из-за этого заявления Украина 6 сентября созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

А тем временем украинские военные зафиксировали, каким образом враг дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама