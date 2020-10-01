Ночь в огне. Как горит Донбасс – фото и видео очевидцев

В Луганской области из-за масштабных лесных пожаров эвакуируют жителей поселков, пострадавших от стихийного бедствия.

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Уже подготовлены пункты приема в городе Северодонецк. Принимать людей будут в 8 и 17 школах.

В связи с необходимостью эвакуации пострадавших от пожаров уроки в школах 1 октября отменили.

Новости "Сегодня" подготовили все, что известно о лесных пожарах в Луганской области утром 1 октября.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что всего было зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. Спасатели ликвидировали 82 пожара.

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Для борьбы с огнем были привлечены спасатели также из соседних областей: Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской.

В результате пожаров погибли три человека, один из них – лесничий.

Огонь распространился на село Муратово, сгорели дома и в поселке Сиротино. Десятки семей остались без крова.

По словам председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая, трава намерено поджигалась. Он рассказал, что со стороны неподконтрольной территории были выстрелы "трассерами".

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В пресс-службе Станично-Луганской районной госадминистрации сообщили, что боевики с оккупированной территории Донбасса намерено поджигают траву, обстреливая из крупнокалиберного оружия подконтрольную Украине территорию.

К тушению пожаров в Луганской области готовы привлечь авиацию (2 самолета и вертолет), однако пока нет подтверждения обеспечения режима тишины.

Видео: Александр Махов, "Сегодня"

К слову, для эвакуации жителей пострадавших от пожаров поселков подготовлены пункты приема людей на базе школ №8 и №17. Завезено все необходимое, будет обеспечено горячее питание.

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