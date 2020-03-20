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Новое обострение на Донбассе: с начала суток ранены трое украинских военных

20 марта, 19:39

Руслан Ровик

Оккупанты вели огонь из тяжелых минометов, гранатометов и другого оружия

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 20 марта оккупанты устроили восемь обстрелов, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями крупнокалиберных минометов, гранатометов и другого оружия.

Как сообщили в штабе ООС, в результате вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения. Их "эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где врачами им была оперативно предоставлена надлежащая медицинская помощь".

В частности, три обстрела зафиксировали в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", и еще пять – группировки "Север".

- под Марьинкой из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- возле Новотроицкого из минометов калибра 82 мм выпустили 20 мин, стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе Широкино враг стрелял из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- недалеко от Крымского противник выпустил 20 мин из минометов калибра 120 мм;

- в районе Луганского из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

- возле населенного пункта Хутор Вильный из стрелкового оружия;

- под Новгородским из ручного противотанкового гранатомета;

- в районе Новотошковского из 82-мм минометов выпустили 10 мин.

"Подразделения Объединенных сил использовали дежурные огневые средства и дали вооруженным формированиям врага адекватный ответ", - заверили в штабе.

Ранее мы сообщали о том, что за прошлые сутки, 19 марта, боевики 15 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе: из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А 18 марта оккупанты устроили 15 обстрелов украинских позиций. Тогда ВСУ понесли потери – трое военнослужащих получили боевые травмы.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ потери обстрелы потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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