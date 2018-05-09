Обострение на Донбассе: боевики применили тяжелую артиллерию, у ВСУ потери

Сегодня, 07:54

В течение суток бои и обстрелы украинских позиций происходили на значительной части линии разграничения

Фото: facebook.com/pressjfo
Фото: facebook.com/pressjfo

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и характеризовалась увеличением применения противником тяжелого вооружения, особенно артиллерии. Боевые действия наиболее активно продолжались на Крымском, Светлодарском, Авдеевском и Мариупольском направлениях. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

"Противник 21 раз применял запрещенное вооружение. В районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Троицкое, Луганское, Зайцево. Российско-оккупационные войска применяли 152 и 122-мм артиллерию, минометы. В районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Шахта Бутовка, Широкино продолжались бои с применением стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ. По данным разведки, один оккупант уничтожен и 5 получили ранения.

Оккупанты 8 мая в очередной раз применили по мирным жителям населенных пунктов Зайцево и Лоскутовки 152-мм пушки и 120-мм минометы. Снаряды попали в жилые дома и хозяйственные постройки", – сообщает пресс-центр ООС.

Во время боевых действий 4 украинских воина получили ранения. В ночь 9 мая активные оборонительные действия продолжались, один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Как сообщалось ранее, командование боевиков на Донбассе пугает их "наступлением" ВСУ.

Это делается с целью "поддержания боеготовности", поскольку боевики продолжают нарушать дисциплину, и доходит даже до выяснения отношений между собой.
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"Сегодня"

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