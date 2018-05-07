Главари "ЛДНР" пугают слухами о наступлении ВСУ, боевики не верят ни командирам, ни пропаганде

Вчера, 13:52

Уровень недоверия рядовых боевиков к российскому командованию растет

Боевиков пугают наступлением ВСУ. Фото: Facebook Андрея Лысенко
Боевиков пугают наступлением ВСУ. Фото: Facebook Андрея Лысенко

Командование российских оккупационных сил упорно разгоняет старые слухи о подготовке ВСУ к "наступлению" на Донбассе.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины

Именно так рядовым боевикам объясняют причины постоянных проверок и введение режима боевой готовности соединений и частей т.н. 1-го и 2-го "армейских корпусов".

В мае к "высшей степени боевой готовности" приводились 1-я Кальмиусская) и 3-я (Горловка) отдельные мотострелковые бригады и 9-й отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты (Новоазовске) "армии ДНР"; 4-я (Алчевск), 7-я (Брянка) отдельные мотострелковые бригады и 6-й отдельный мотострелковый полк (Кадиевка) "армии ЛНР".

В то же время, по информации ГУР МОУ, удерживание противником в постоянном напряженном состоянии большинства подразделений оккупационных войск негативно воспринимается личным составом и углубляет уровень недоверия к российскому командованию, в том числе и к российской пропаганде в целом, говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация обострилась. Боевые действия продолжались по всей линии соприкосновения. Противник 80 раз нарушал Минские договоренности, однако Объединенные силы жестко ответили боевикам: оккупанты потеряли восемь человек.

Всего же за неделю (30 апреля – 6 мая) боевики стали нести серьезные потери – за неделю были ликвидированы 14 человек, ранения получили 28 человека.
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"Сегодня"

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