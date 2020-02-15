Обострение на Донбассе: за день боевики устроили девять обстрелов

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 15 февраля боевики девять раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины.
Как сообщили в штабе ООС, противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого оружия.
К счастью, в результате вражеских обстрелов в рядах ВСУ обошлось без потерь.
По данным штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" произошло пять обстрелов:
- под Марьинкой враг выпустил 12 мин из миномета калибра 120 мм;
- в районе Красногоровки велся огонь из противотанкового ракетного комплекса;
- возле Павлополя боевики стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Широкино велся огонь из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Четыре обстрела зафиксировали в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- рядом с Травневым из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого оружия;
- в районе Орехово боевики выпустили из 120 мм минометов 22 мины;
- рядом с Новолуганским стреляли из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о планах Киева изменить соглашения о Донбассе.
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