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Обострение на Донбассе: за день боевики устроили девять обстрелов

15 февраля, 19:19

Оккупанты применяли тяжелые минометы, противотанковые ракеты и другое оружие

Фото: "Азов"

Фото: "Азов"

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 15 февраля боевики девять раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в штабе ООС, противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого оружия.

К счастью, в результате вражеских обстрелов в рядах ВСУ обошлось без потерь.

По данным штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" произошло пять обстрелов:

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- под Марьинкой враг выпустил 12 мин из миномета калибра 120 мм;

- в районе Красногоровки велся огонь из противотанкового ракетного комплекса;

- возле Павлополя боевики стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

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- в районе Широкино велся огонь из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела зафиксировали в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- рядом с Травневым из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого оружия;

- в районе Орехово боевики выпустили из 120 мм минометов 22 мины;

- рядом с Новолуганским стреляли из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о планах Киева изменить соглашения о Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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