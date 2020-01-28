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Обострение ситуации на Бахмутке, Светлодарской дуге и под Мариуполем: боевики считают потери

28 января, 19:02

Украинские военные потеряли ранеными двоих

Фото: Facebook "Вернись живым"

Фото: Facebook "Вернись живым"

В течение суток, 28 января, местные боевики, наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных "Минском" минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Три обстрела по нашим позициям был осуществлены. в 15-20 км к востоку от Мариуполя, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" , а именно:

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  • дважды вблизи Лебединского – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • вблизи Березового – из гранатометов различных систем.

Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" , а именно:

  • неподалеку Новолуганского (Светлодарская дуга) – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Ореховое (трасса "Бахмутка") – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • четыре раза рядом с Новотошковским (трасса "Бахмутка") – из минометов калибра 120 мм – 26 мин, пять мин из 82-мм миномета, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня, 28 января, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве два бойца Объединенных сил получили боевые ранения.

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Крым. Фото: twitter.com/usosce

В то же время штаб ООС сообщает, что в районе Лебединского для подавления огня противника и пресечения провокаций обороняющиеся подразделения ООС использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ. Потери противника уточняются, говорится в сообщении.

Напомним, сутками ранее, 27 января, боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

Также напомним, 26 января боевики 11 раз обстреляли ВСУ на Донбассе. Двое военнослужащих погибли, еще двое – были ранены.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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