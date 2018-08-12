ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе новейшее вооружение РФ

Зафиксированы десятки танков и артиллерийских систем, а также средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода, а также средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы российского производства. Об этом сообщила пресс-служба ООС в сети Facebook.

"Так, 9 августа беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил сразу до 30 танков вооруженных формирований РФ, сосредоточенных в районе поселков Лобачево, Бугаевка и непосредственно в городе Луганск. Также было обнаружено 26 единиц прицепной артиллерии, реактивную систему залпового огня и четыре установки зенитно-ракетных комплексов", – отмечено в сообщении.

Кроме того, было обнаружено сразу четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства: СБ-341В "Леер-3", 1Л269 "Красуха-2", СБ-109А "Былина" и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам "Репеллент 1".

"Все эти комплексы созданы в РФ в последние годы, а СБ-109А "Былина" – вообще должна была быть принята на вооружение российской армии только в этом году по результатам военных испытаний. Испытания эти, как видим, проводятся на территории Украины", – отмечено в сообщении.

Напомним, что ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе с помощью беспилотника дальнего действия зафиксировали колонны грузовиков, которые ночью по грунтовой дороге пересекли границу России с Украиной.

А в июле наблюдатели зарегистрировали на оккупированной территории Донбасса рост количества тяжелого вооружения и военной техники в 8,5 раз.

Ранее ОБСЕ обнародовала фото с замаскированным танком Т-72, который боевики разместили недалеко от линии разграничения в поселке Пикузы.