ОБСЕ: На Донбасс массово стягивают танки, артиллерию, гаубицы и другую технику

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в июле зарегистрировала на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей рост количества тяжелого вооружения и военной техники в 8,5 раз.

Об этом в Facebook сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

Отмечается, что по сравнению с июнем, в июле СММ ОБСЕ зарегистрировала беспрецедентный – более чем 200 единиц, или в 8,5 раз – рост количества тяжелого вооружения и военной техники, обнаруженных на территории ОРДЛО.

В частности, зарегистрировано до двух танковых батальонов, два дивизиона артиллерии, дивизион буксируемых гаубиц, до ста единиц ББМ, средства противовоздушной обороны и тому подобное.

Сообщается, что также 2 августа в подконтрольных боевикам районах на Донецком направлении беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ обнаружил две батареи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", две батареи 122 мм буксируемых гаубиц Д-30 и более 20 единиц бронетехники, которые двигались в составе колонн вне выделенных мест хранения вооружения.

В СММ отмечают, что такая активность вооруженных формирований РФ привела к резкому росту количества нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения.

"28 июля, впервые с начала 2018 года, в районе поселка Крымское Луганской области, под прикрытием огня из минометов калибром 82 мм, диверсионная разведывательная группа вооруженных формирований РФ совершила нападение на украинские позиции. В результате, двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли и еще двое получили ранения", – говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что 1 августа в результате обстрелов населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка и Майское получили ранения трое военнослужащих, 2 августа в поселке Водяное были ранены двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

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"В этот же день вблизи населенного пункта Павлополь, кроме минометов калибром 82 и 120 мм, вооруженные формирования РФ вели огонь из танков", – сообщили в СЦКК.

Там добавляют, что в целом в течение только одной недели, с 28 июня по 3 августа, СММ ОБСЕ зарегистрировала 216 обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ.

Это 94% всех зарегистрированных случаев нарушения режима прекращения огня и на 24% больше, по сравнению с предыдущей неделей.

"33 обстрела вооруженных формирований РФ поступили уже на протяжении 4 августа, в результате чего погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. В частности в районе Широкино были применены минометы. В поселке Марьинка от огня вражеского снайпера получили ранения двое полицейских МВД Украины из состава Объединенных сил", – говорится в заявлении

Кроме того отмечается, что боевики препятствуют деятельности мониторинговой миссии.

В частности, на прошлой неделе было зафиксировано 14 случаев обстрелов беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ со стороны вооруженных формирований РФ. Также зарегистрировано два случая постановки помех беспилотникам СММ средствами РЭБ.

Кроме того боевики 176 раз запрещали патрулям миссии доступ к объектам, предусмотренных договоренностями о контроле за соблюдением режима прекращения огня и отвода вооружений.

Напомним, за прошлые сутки, 5 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Противник 40 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе четыре раза из тяжелого вооружения.

А сутками ранее, 4 августа, противник нанес урон ВСУ. Один военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения.