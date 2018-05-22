Обстрел боевиками Марьинки: гражданский погиб от пули снайпера

Расстрел снайпером боевиков мирного жителя города Марьинка Донецкой области квалифицирован как теракт, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"36-летний мужчина погиб на собственном дворе от огнестрельных ранений. Забрать тело удалось не сразу, потому что снайпер террористов открыл огонь по "скорой" и полицейской машине. По факту возбуждено уголовное производство", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что трагедия произошла в понедельник, 21 мая, около 17:00 на окраине прифронтового города Марьинка.

"Когда местный житель, 1982 года рождения, вышел на улицу, его обстреляли со стороны боевиков. Мужчина получил смертельные ранения. На место прибыла "скорая" и следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции. Экстренные службы также попали под снайперский огонь, поэтому тело убитого с помощью родных удалось вытащить только через некоторое время", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны боевиков города Марьинка погиб 36-летний местный житель.

Напомним, за прошлые сутки, 20 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Интенсивные боевые действия продолжались на Светлодарском, Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Боевики и российские военные на Донбассе 55 раз нарушали режим прекращения огня, из них 19 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие, а подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.