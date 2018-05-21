Запорожского бойца ВСУ с тяжелым ранением эвакуировали с передовой

Сегодня, 16:58

Военного с тяжелыми ранениями доставили в Днепровскую больницу имени Мечникова

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В Днепровскую больницу имени Мечникова с передовой на Донбассе доставили раненого бойца Вооруженных сил Украины из Запорожской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач больницы Сергей Рыженко.

По словам врача, 38-летний военный по имени Юрий получил огнестрельное пулевое ранение лица, закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга и был доставлен в госпиталь на военном вертолете. 

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"Вдох полной грудью.
Лицо в бинтах, мокрое от слез жены.
Терпение и страдание.
Доставлен вертолетом в Мечникова.
Юрий, 38 лет, солдат ВСУ, из Запорожской области.
Огнестрельное пулевое ранение лица, закрытая ЧМТ, сотрясение головного мозга.
Рядом жена Алена.
Они живут вместе 20 лет.
Сыновья 12 и 15 лет ждут отца домой.
Впереди операция.
Алексей Комок рисует лицо героя на компьютере.
Все будет хорошо", – написал Рыженко.

Также он добавил, что состояние бойца оценивается как стабильное, в ближайшее время ему предстоит операция.

Многие запорожцы в комментариях к этому сообщению пожелали раненому воину скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что боевики перешли в наступление под Горловкой и теперь считают потери. Также сообщалось, что боевики "ДНР" что-то затевают: под Горловку переброшен штурмовой батальон "Сомали".
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Источник:

"Сегодня"

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