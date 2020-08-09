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Обстрелов нет, но позиции обустраивают: как боевики соблюдают "тишину" на Донбассе

9 августа, 18:28

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Ситуация, по словам украинских военных, остается контролируемой

На Донбассе с начала сегодняшних суток, 9 августа, боевики не открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, но некоторые нарушения все же зафиксированы.

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Как рассказали в пресс-центре штаба ООС, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Но в то же время враг утром нарушил договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы: вблизи Трудового боевики оборудовали позиции в направлении украинских подразделений.

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"14-е сутки подряд, с тех пор как провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – добавили в штабе.

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Напомним, за прошедшие сутки, 8 августа, противник семь раз открывал огонь на передовой.

Как сообщали новости "Сегодня", пока на передовой относительно спокойно, в тылу противник, похоже, активно готовится к боевым действиям.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики позиции ООС
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