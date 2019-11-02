Обстрелы на Донбассе: боевики снова применили тяжелые вооружения

С начала суток оккупанты устроили шесть обстрелов украинских позиций

Фото: facebook.com/36obrmp

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 2 ноября оккупанты устроили шесть обстрелов украинских позиций. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 120 мм, а также РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты совершили четыре обстрела позиций ВСУ: вблизи Новогригорьевки из минометов калибра 120 мм; неподалеку Талаковки и Водяного из автоматических станковых гранатометов; возле Авдеевки – из противотанкового гранатомета, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские оккупационные войска провели два обстрела: возле Новозвановки из ручных противотанковых и автоматических гранатометов; возле Новолуганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

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В течение суток потерь в рядах украинских воинов не зафиксировано.

Напомним, 29 октября на Донбассе началось разведение войск в зоне неподалеку от Золотого-4 Луганской области.

Кроме того, мы сообщали, что потери незаконных вооруженных формирований т.н. "ЛДНР" и наемников из Российской Федерации в октябре 2019 года составили 96 человек. Из них безвозвратных – 33 человека.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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