В штабе ООС назвали потери боевиков "Л/ДНР" за октябрь

Могилы боевиков в Донецке / Фото: vlada.io

Потери незаконных вооруженных формирований т.н. "ЛДНР" и наемников из Российской Федерации в октябре 2019 года составили 96 человек. Из них безвозвратных – 33 человека.

Об этом со ссылкой на данные разведки ООС штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В штабе ООС напомнили, что в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

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Украинские военные заметили, что это – только достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных. То есть реальные могут быть больше 96.

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В то же время, по официальным данным, погибли в зоне ООС и скончались от ран в тылу 17 бойцов ВСУ.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что офицер ВСУ назвал имена уничтоженных боевиков – Дон, Дядя Вова и КамАЗ , а также других оккупантов, ликвидированных на Донбассе в течение октября.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что офицер ВСУ рассказал о новых потерях боевиков на Донбассе.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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