Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Обстрелы на Донбассе: боевики вели огонь из артиллерии и минометов

31 мая, 18:57

За сутки было зафиксировано восемь обстрелов украинских позиций

Фото: Facebook ООС
Фото: Facebook ООС.

С начала суток 31 мая в зоне проведение операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано восемь обстрелов украинских позиций.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики устроили шесть обстрелов:

- из минометов калибра 82 мм обстреляли Водяное и Марьинку;

- из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по Красногоровке;

- из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия стреляли в районе Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреливали позиции ВСУ:

- из артиллерийских систем калибра 122 мм вблизи Травневого;

- из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов в районе Новолуганского.

В рядах украинских военных обошлось без потерь. На каждый из обстрелов наши бойцы давали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки, 30 мая боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Двое украинских военнослужащих ранены

Напомним, 29 мая пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. 

А 28 мая оккупанты совершили 11 обстрелов, в том числе шесть раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, обстрелы, оккупанты, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " Обстрелы на Донбассе: боевики вели огонь из артиллерии и минометов". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Артиллерия прямой наводкой отбила "атаку врага": эффектные кадры учений ВСУ

Сегодня, 14:35

Тяжелая бронетехника сначала преодолела водную преграду, а затем мощно ударила по условному противнику

Боевиков "косят" болезни: стало известно о серьезных проблемах в "Л/ДНР"

Сегодня, 13:47

Зараженных "воинов" срочно увольняют и запрещают им лечиться в военных медучреждениях

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Какие изменения грядут в трудовом законодательстве Украины

5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно

Ксения Собчак назвала причину развода с Максимом Виторганом

Вечмобиль: как Tesla убивает мировой автопром

Возлюбленная Криштиану Роналду похвасталась фигурой

Неломаемые: Авто, которых не пугает большой пробег

Разгром, который нужно немедленно забыть

Археологи-любители обнаружили невероятную находку: «сокровища»

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Сегодня, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь