Обстрелы на Донбассе: боевики вели огонь из артиллерии и минометов

За сутки было зафиксировано восемь обстрелов украинских позиций

Фото: Facebook ООС.

С начала суток 31 мая в зоне проведение операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано восемь обстрелов украинских позиций.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики устроили шесть обстрелов:

- из минометов калибра 82 мм обстреляли Водяное и Марьинку;

- из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по Красногоровке;

- из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия стреляли в районе Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреливали позиции ВСУ:

- из артиллерийских систем калибра 122 мм вблизи Травневого;

- из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов в районе Новолуганского.

В рядах украинских военных обошлось без потерь. На каждый из обстрелов наши бойцы давали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки, 30 мая боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Двое украинских военнослужащих ранены

Напомним, 29 мая пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

А 28 мая оккупанты совершили 11 обстрелов, в том числе шесть раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Обстрелы на Донбассе: боевики вели огонь из артиллерии и минометов". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"