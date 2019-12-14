Обстрелы на Донбассе продолжаются: погиб украинский военный

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло пять обстрелов, погиб украинский военнослужащий. Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил в Facebook.
В ведомстве говорят, что боевики использовали для обстрелов минометы калибра 82 мм, гранатометы разных систем и пулеметы крупного калибра. Также работали снайперы.
Известно, что стрельба велась возле Песков, Авдеевки, Павлополя, Новолуганского и Зайцево.
В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один ранен.
Ранее мы сообщали, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.
Также мы писали, что в районе Богдановки и Петровского в Донецкой области, начался практический этап процесса разведения сил и средств, от линии разграничения будут отведены десятки украинских военных. С участка разведения №3 отводу подлежат 42 военнослужащих ВСУ, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия.
Напомним, 11 декабря боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тогда двое военнослужащих получили ранения.
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