Обстрелы на Донбассе продолжаются: погиб украинский военный

Кроме погибшего, еще один военнослужащий ранен

/ Фото: AFP

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло пять обстрелов, погиб украинский военнослужащий. Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил в Facebook.

В ведомстве говорят, что боевики использовали для обстрелов минометы калибра 82 мм, гранатометы разных систем и пулеметы крупного калибра. Также работали снайперы.

Известно, что стрельба велась возле Песков, Авдеевки, Павлополя, Новолуганского и Зайцево.

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В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один ранен.

Ранее мы сообщали, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.

Также мы писали, что в районе Богдановки и Петровского в Донецкой области, начался практический этап процесса разведения сил и средств, от линии разграничения будут отведены десятки украинских военных. С участка разведения №3 отводу подлежат 42 военнослужащих ВСУ, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия.

Напомним, 11 декабря боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тогда двое военнослужащих получили ранения.

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