Очередное разведение войск вблизи села Гнутово: как будет происходить

Ситуация на Донбассе после разведения войск изменилась к лучшему.

Об этом заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

"Ситуация изменилась к лучшему в том смысле, что мы видим полный отвод на трех пилотных участках. Это, в частности, позволило наконец-то отремонтировать мост в Станице Луганской, о котором всем известно, и который, вы знаете, ежедневно пересекает до 10-ти тысяч мирных жителей, переходя линию разграничения", – отметил он.

По словам Гремингера, это довольно существенный шаг в гуманитарном плане.

"Видим также снижение количества случаев нарушения режима прекращения огня. Их еще очень много, но тенденцию к уменьшению количества обстрелов наблюдаем.Видим также, что жертв среди мирного населения с начала конфликта меньше. От около двухсот в 2018-м до 140-ка в прошлом году. Конечно, и цифра в 140 – далека от удовлетворительной", – заявил он.

Генсек ОБСЕ отметил, что положительная тенденция наблюдается, и сейчас вызовы в том, чтобы это закрепить и двигаться в таком же направлении.

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Говоря о разведении войск вблизи Гнутово, Гремингер отметил, что во время Парижского саммита "Нормандской четверки" был запрос на разведение войск на трех дополнительных участках.

"Сейчас этим занимается трехсторонняя контактная группа в Минске, продолжаются переговоры. Устанавливаются участки, на которых возможно это организовать. И вы близки к этому. Думаю, что принципиальная договоренность, чтобы это разведение произошло, – достигнута. Дело в деталях", – резюмировал он.

Напомним, что на минувшем саммите "Нормандской четверки" в Париже Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон договорились продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года.

Однако, по словам президента Украины, полное разведение сил на Донбассе может занять от шести до восьми лет.

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