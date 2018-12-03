Один 200-й, другой сбежал раненым: военные рассказали о ночном бое с ДРГ боевиков

Украинские военные дали достойный отпор вражеской диверсионной-разведывательной группе противника на Донбассе, которые пытались ночью пробраться к позиции ВСУ. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Бой завязался на днях на приморском направлении ночью. Воины ВСУ обнаружили продвижение противника к нашим позициям. В итоге вражеские "ползуны" открыли огонь. Однако потери понесли боевики: было украинцы заметили, как один из нападавших остался на месте, другой – бежал в сторону лесополосы.

"По данным нашей разведки, один из боевиков – "двухсотый", другой – ранен. В последнее время враг активизировался. Враждебные ДРГ ходят в нашем направлении достаточно часто, медом им намазано что ли? Но мы вовремя реагируем на все их происки", – говорит Вадим, военный одного из подразделений Объединенных сил на Приазовье.

А тем временем ситуация на фронте остается под контролем украинской армии. 1 декабря боевики 16 раз атаковали позиции наших воинов, но получили по заслугам – бойцы ВСУ ответным огнем нанесли урон боевикам.

В то же время офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" назвал потери противника за месяц. В ноябре в подразделениях российско-оккупационных войск т.наз. "Л/ДНР" были уничтожены около 65 боевиков и около 90 наемников получили ранения различной степени тяжести. Еще было несколько небоевых потерь у врага.