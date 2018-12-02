На Донбассе ВСУ ответным огнем нанесли урон боевикам

В сравнении с 30 ноября, количество обстрелов на Донбассе снова немного возросло. 1 декабря оккупанты 15 раз атаковали позиции украинской армии, при этом трижды задействовав запрещенное минскими соглашениями вооружение. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Отмечается, что за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Невельске, Марьинка, Славное, Тарамчук, Красногоровка, Чермалык, Богдановка, Павлополь и Лебединский.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи Крымского, Песков и Невельского", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, в результате боевых действий потерь у ВСУ не было, а вот ответным огнем украинские бойцы уничтожили двух боевиков и одного отправили в больницу.

Напомним, 30 ноября на Донбассе отмечалось уменьшение числа обстрелов – враг шесть раз атаковал украинские силы, но при этом все же применили запрещенное вооружение.

В то же время офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" назвал потери противника за месяц. В ноябре в подразделениях российско-оккупационных войск т.наз. "Л/ДНР" были уничтожены около 65 боевиков и около 90 наемников получили ранения различной степени тяжести. Еще было несколько небоевых потерь у врага.