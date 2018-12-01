170 боевиков ранены и уничтожены: офицер ВСУ назвал потери противника за месяц

В течение ноября 2018 года бойцы операции Объединенных сил на нанесли оккупантам значительный урон на Донбассе.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook

Он напомнил, что, игнорируя Минские договоренности, в ноябре месяце боевики каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.

По итогам ноября, в подразделениях российско-оккупационных войск т.наз. "Л/ДНР" были уничтожены около 65 боевиков и около 90 наемников получили ранения различной степени тяжести.

Небоевые потери составили шестеро оккупантов (нарушение мер безопасности, ДТП, смерть в результате отравления алкоголем), и девять получили ранения.

По его словам, эта цифра может отличаться в бо́льшую сторону в связи с постоянным сокрытием главарями боевиков и российскими военными потерь.

Кураторы из РФ предписывают систематически занижать официальное число количество погибших и раненых, в связи с низким т.наз. "призывом на военную службу по контракту" и нежеланием в последнее время защищать "границы республики".

Офицер ВСУ заметил, что большинство боевиков, участвовавших в боевых действиях в течение первых лет войны, уже разочаровались в идеях "русского мира" и т.н. "Новороссии", поэтому увольняются из подразделений российско-оккупационных войск.

Напомним, месяцем ранее, в октябре бойцы операции Объединенных сил уничтожили более 70 боевиков и около 130 человек получили ранения.

Ранее "Штирлиц" публиковал данные потерь противника за сентябрь. Оказалось, что за месяц уничтожен 71 и ранены 143 оккупанта.