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Огонь может перекинуться на села: какая ситуация с пожарами в Луганской области (фото)

1 октября, 19:57

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Спасатели тушат семь очагов возгораний

Спасатели продолжают тушить пожары, которые вспыхнули в Луганской области 30 сентября. Сейчас из 146 очагов возгораний осталось 30. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Спасатели отметили, что наиболее сложная обстановка наблюдается вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. Там в зону поражения попал 31 населенный пункт.

/ Фото: ГСЧС

Работники ГСЧС уже ликвидировали наиболее сложный из восьми очагов возгорания – пожар между населенными пунктами Байдовка и Половинкино. Сейчас тушат остальные семь.

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/ Фото: ГСЧС

В то же время на сайте уточняют, что на окраине села Смоляниново Новоайдарского района существует угроза распространения огня на село Смоляниново и Александровка. Направлены два автобуса для возможной эвакуации жителей.

/ Фото: ГСЧС

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По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 11 тыс. га. В результате пожаров погибло девять человек и госпитализированы 14 человек.

/ Фото: ГСЧС

Напомним, окруженными огнем оказались более 30 сел. Журналисты "Сегодня" пообщались с местными жителями и властями этих населенных пунктов. Как оказалось, некоторые из них до сих пор на грани отчаяния – из-за стены огня они не могут добраться к своим родственникам и выяснить, живы ли те.

Также ранее пожары в Луганской области показали с воздуха. Смотрите эксклюзивные видео.

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Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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