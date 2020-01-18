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Оккупанты на Донбассе лихорадочно прячут танки и "Грады": что знает украинская разведка

18 января, 05:30

Противник готов применить боевую технику, поэтому стянул ее к линии фронта

Танки боевиков на Донбассе / Архив "Сегодня"

Танки боевиков на Донбассе / Архив "Сегодня" / Фото: Сегодня

Командование российских оккупационных войск на Донбассе в авральном порядке проводит мероприятия по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, а также ракетных систем залпового огня.

Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как выяснила украинская разведка – тяжелая бронетехника, пушки и РСЗО "Град" в готовности к немедленному применению находятся в районах вблизи линии соприкосновения на расстояниях, меньших определенных, что является нарушением Минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения.

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Кроме того, оккупанты ограничивают допуск граждан в отдельные населенные пункты на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В то же время подразделения Объединенных сил готовы отразить коварные действия врага и дать отпор вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны, говорится в сообщении.

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Фото: Евгений Котенко/Facebook

Напомним, ранее разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе снова вербуют пушечное мясо: сулят высокие зарплаты, но молчат о наказаниях . Однако призывники бегут из ОРДЛО, чтобы не идти в "армию" боевиков.

Также сообщалось, что боевики "ЛНР" из пушек обстреляли оккупированную Голубовку и состряпали фейк о ВСУ .

Напомним, что боевики не прекращают обстрелы позиций ВСУ на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс танки разведка боевики оккупанты танки боевиков РСЗО ООС ГУР МОУ

Источник: Сегодня

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