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Оккупанты к чему-то готовятся: в "Л/ДНР" собрали командиров

22 февраля, 05:17

На Донбассе становится все горячей, боевики совсем озверели

Пока передовые подразделения оккупационных войск продолжают активно вести обстрелы, в тылу российское командование собрало командиров и проводит с ними подготовку. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, российское командование принимает меры по повышению уровня подготовки командного состава соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК".

В связи с этим с 17 февраля под руководством штаба Южного военного округа ВС РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях проводятся сборы с командирами батальонов (дивизионов) российских оккупационных войск. В ходе собрания оккупантами предусмотрено проведение командно-штабных тренировок по управлению войсками и огнем артиллерии.

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Отметим, в последнее время противник серьезно активизировался. Чем ближе к весне, тем больше наглеют боевики. Недавно Россия сняла ограничения на обстрелы и теперь оккупационным войскам ничего не мешает применять любое вооружение. Так, например, 18 февраля и вовсе попытались прорвать оборону украинской армии, но получили по зубам и понесли потери.

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В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил тревожные новости – Россия подготовилась к вторжению в Украину. По его словам, российские войска в любой момент могут начать полноценное стратегическое наступление на Украину.

Смотрите также видео последствий обстрелов, когда боевики 18 февраля штурмовали позиции ВСУ на Луганском направлении:

Видео: ООС

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Донбасс разведка боевики командиры

Источник: Сегодня

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