Оккупанты лютуют под Донецком, ВСУ понесли потери

Особенно жарко было в районе Песков и Красногоровки

/ Фото: Минобороны РФ

В течение суток, 31 марта, местные боевики т.наз. "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе продолжали нарушать режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных "Минском" вооружений. ВСУ понесли санитарные потери.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Противник семь раз обстрелял наши позиции, используя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" .

По окрестностям Красногоровки и Песков (под Донецком) враг выпустил всего 30 мин из минометов 120 калибра.

Позиции вблизи Авдеевки противник обстрелял из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Неподалеку Каменки оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.

По позициям Объединенных сил вблизи опытно российские наемники устроили обстрел из крупнокалиберного пулемета, а по защитникам Старогнатовки – из стрелкового оружия.

На вражеские вооруженные провокации наши защитники отреагировали прицельным огнем. Благодаря принятым мерам, удалось оперативно подавить огневую активность боевиков.

В тренде Запрещенное оружие и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил неподалеку Новотошковского.

Сегодня, 31 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих получили ранения, еще один – минно-взрывную травму, говорится в сообщении штаба.

Напомни, сайт "Сегодня" сообщал, что на Донбассе подорвался боец ВСУ .

Также напомним, что 30 марта, боевики 18 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, трое получили ранения и еще один – боевое поражения .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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