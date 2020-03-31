Оккупанты лютуют под Донецком, ВСУ понесли потери

В течение суток, 31 марта, местные боевики т.наз. "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе продолжали нарушать режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных "Минском" вооружений. ВСУ понесли санитарные потери.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Противник семь раз обстрелял наши позиции, используя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" .
- По окрестностям Красногоровки и Песков (под Донецком) враг выпустил всего 30 мин из минометов 120 калибра.
- Позиции вблизи Авдеевки противник обстрелял из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
- Неподалеку Каменки оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.
- По позициям Объединенных сил вблизи опытно российские наемники устроили обстрел из крупнокалиберного пулемета, а по защитникам Старогнатовки – из стрелкового оружия.
На вражеские вооруженные провокации наши защитники отреагировали прицельным огнем. Благодаря принятым мерам, удалось оперативно подавить огневую активность боевиков.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил неподалеку Новотошковского.
Сегодня, 31 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих получили ранения, еще один – минно-взрывную травму, говорится в сообщении штаба.
Напомни, сайт "Сегодня" сообщал, что на Донбассе подорвался боец ВСУ .
Также напомним, что 30 марта, боевики 18 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, трое получили ранения и еще один – боевое поражения .
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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