В разведке рассказали, как кураторы ФСБ на Донбассе борются с "дезертирством" боевиков

Боевики привлекают офицеров с военно-политической работы и представителей ФСБ РФ

Фото: AFP

В разведке рассказали, как кураторы ФСБ на Донбассе борются с "дезертирством" боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c62/f61/5c6c62f61409c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c62/f61/5c6c62f61409c.png 2019-03-06T14:07:00+02:00 Донбасс Боевики привлекают офицеров с военно-политической работы и представителей ФСБ РФ

Командование оккупантов на Донбассе усиливает меры по предотвращению попадания в плен или перехода на сторону Объединенных сил боевиками, в том числе через распоряжение о минировании местности вблизи военных частей и передовых позиций. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

"По информации ГУР Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск усиливает меры по предотвращению попадания в плен или перехода на сторону Объединенных сил военнослужащих соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, под видом контроля мероприятий воспитательной работы в подразделения боевиков прибывают специально созданные комиссии для выявления так называемых "неблагонадежных лиц", – рассказал Гуцуляк.

По его словам, в состав указанных комиссий привлекаются офицеры с военно-политической работы и представители ФСБ РФ. При этом, основные усилия члены комиссий уделяют выявлению военнослужащих, имеющих родственников или поддерживающих связи с гражданами на территории подконтрольной Украины, указал представитель МОУ.

"По сообщению ГУР Минобороны Украины, российским оккупационным командованием отдано распоряжение о минировании местности вблизи военных частей и передовых позиций для предотвращения самовольного оставления частей и перехода линии разграничения", – сказал Гуцуляк.

Напомним, СБУ опровергла информацию, что якобы один из главарей боевиков, бывший глава "ЦИК ДНР" Роман Лягин сдавался Службе безопасности Украины в рамках программы "Тебя ждут дома".

Как сообщалось, народный депутат от "Самопомощи" Наталия Веселова сообщала, что Роман Лягин сдался СБУ. По ее словам, он в мае 2014 году организовывал "псевдореферендум". Но в итоге руководство боевиков "бросило его на подвал" за то, что тот начал выражать недовольство, а после этого он сбежал в Россию и побывал там в тюрьме.

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