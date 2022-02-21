Оккупанты обстреляли Донбасс 80 раз – ранен украинский военный

Также за сутки 20 февраля зафиксировали потери российско-оккупационных войск

На Донбассе снова потери. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 20 февраля, на Донбассе российские оккупанты 80 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Российско-оккупационные войска обстреляли:

Шесть раз Красногоровку – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Три раза Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Дважды Гранитное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Три раза Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.

Шесть раз Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Опытное – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Три раза Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Четыре раза Счастье – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Артема – из минометов калибра 120 мм.

Четыре раза Новотошковское – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.

Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм.

Старомихайловку – из минометов калибра 120 мм.

Четыре раза Светлодарск – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Золотое – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Южное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм.

Три раза Троицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Причепиловку – из артиллерии калибра 152 мм.

Павлополь – из минометов калибра 82 мм.

Три раза Болотенное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Крымское – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Лопаскино – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Новогригоровку – из станковых противотанковых гранатометов.

Трудовское – из артиллерии калибра 122 мм.

Дважды Марьинку – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Калиновое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Николаевку – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Новозвановку – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Богдановку – из артиллерии калибра 122 мм.

Шумы – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Станицу Луганскую – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм.

Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.

Старый Айдар – из минометов калибра 120 мм.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.

Новую Михайловку – из минометов калибра 120 мм.

Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.

Железное – из минометов калибра 120 мм.

Есть пострадавший

В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в больнице. Состояние здоровья – удовлетворительное.

По состоянию на утро 21 февраля со стороны оккупантов зафиксировали 8 нарушений "тишины". Российско-оккупационные войска обстреляли:

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Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Пищевик – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Водяное – из минометов калибра 120 мм.

Красногоровку – из минометов калибра 120 мм.

Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

Потери РФ

За сутки 20 февраля потери российско-оккупационных войск составили 1 человек:

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санитарные – 1 (4 омсбр 2 АК, небоевые, обстоятельства уточняются).

Дополнительная информация уточняется.

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