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Оккупанты в Донецке похитили 20-летнего патриота Украины: родные просят помощи

24 июня, 13:19

Денис Беспалов Денис Беспалов

10 апреля в дом Богдана Максименко пришли люди в форме

В оккупированном Донецке боевики похитили 20-летнего украинца Богдана Максименко и уже более двух месяцев удерживают его в тюрьме. Об этом в Facebook сообщает "Медийная инициатива за права человека". Как известно, в Донецке недавно сожгли флаг России.

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"10 апреля 2020 к нему домой пришли люди в форме, обыскали квартиру, изъяли технику и забрали Богдана. Родные парня посчитали: ровно 73 суток не знали о его местонахождении. В конце концов, выяснили – в Макеевке, в так называемом СИЗО так называемого министерства госбезопасности, который расположен на территории колонии №97. А потом даже смогли передать первую передачу", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, Богдану передали лекарства.

"Богдану они необходимы, ведь врожденный порок сердца и нуждается в медицинской опеке. Но самое главное – с помощью передачи удалось подтвердить факт похищения и удержания парня", – говорится в сообщении.

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Богдан Максименко. Фото: facebook.com/MediaInitiativeForHumanRights

Богдан Максименко. Фото: facebook.com/MediaInitiativeForHumanRights

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Как отмечается, несмотря на то, что парень жил на оккупированной территории, он никогда не скрывал своей проукраинской позиции.

Последний пост на странице Богдана в Facebook датирован 11 марта 2020 года. Он пишет: "Сложно на самом деле поверить в то, что Донецк уже не будет таким, как раньше, никогда. И только тихий и слабый огонек надежды и мечты на возвращение не гаснет. И только песня Патриота раздается в донбасских степях, а мы ждем, потому что есть вещи, ради которых можно вытерпеть все, ведь мы – украинцы и есть наша большая Родина – вся наша Украина".

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Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке исчезла жена иностранца.

О том, как оккупационные власти не пускают наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольную Украине территорию, смотрите в сюжете:

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Донецк Донбасс боевики

Источник: Сегодня

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