В оккупированном Донецке сожгли флаг России: боевики ищут "виновника"

Флаг РФ вывесили на Доме культуры, но вскоре его сорвали и подожгли

В оккупированном Донецке боевики разыскивают людей, причастных к сожжению флага России.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" со ссылкой на данные украинских патриотов, взломавших почту так называемого МВД "ДНР".

Так, в Сеть попал документ – объяснительная, в которой сообщается об инциденте с уничтожением флага оккупантов 2 июня.

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"2 июня в Донецке сорвали оккупационный флаг РФ и сожгли его. Подразделения "народной милиции" очень взволнованны, согласно докладной", – отметил "Штирлиц".

Между тем в опубликованном документе можно прочесть, что на место происшествия оккупанты направили следственно-оперативную группу в полном составе, усиленную кинологами со служебными собаками.



Напомним, ранее внештатный сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Билли Рейли был найден мертвым на оккупированной территории Донбасса, после чего боевики обвинили ФСБ России в его смерти.

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Также сообщалось, что в оккупированном Донецке так называемые правоохранители задержали украинку, жену гражданина Испании Евгению Йепес. Позже стало известно, что женщина проживает за границей с 1996 года и приехала на Донбасс, чтобы проверить состояние своей квартируы в центре города, но была вынуждена остаться в городе на несколько месяцев из-за карантина.

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